رایزنی عبدالعاطی با همتایان هلندی و ایتالیایی درباره ایران و غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، «بدر عبدالعاطی«، وزیر خارجه مصر طی دو تماس تلفنی جداگانه با همتایان هلندی و ایتالیایی، درباره تحولات غزه، روابط دوجانبه و پرونده هسته‌ای ایران رایزنی کرد.

عبدالعاطی تماس تلفنی از «دیوید ون ویل»، وزیر امور خارجه جدید هلند دریافت کرد و دو طرف درباره روابط دوجانبه و تحولات نوار غزه تبادل نظر کردند.

دو وزیر وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه را بررسی کردند و عبدالعاطی همتای هلندی خود را در جریان تلاش‌های مصر و قطر برای دستیابی به آتش‌بس و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه قرار داد.

وزیر خارجه مصر در این تماس تلفنی بر مخالفت قاطع قاهره با جنایات مداوم اسرائیل در داخل نوار غزه و مانع‌تراشی در رسیدن کمک‌های امدادی و پزشکی که منجر به وخامت بی‌سابقه اوضاع انسانی شده است، تاکید کرد.

وی گفت که جامعه بین‌المللی مسئولیت بزرگی در پایان دادن به این اقدامات خطرناک و مداخله مؤثر برای متوقف کردن تجاوز اسرائیل و سیاست گرسنگی دادن به غیرنظامیان بی‌گناه دارد.

وزیر خارجه هلند نیز با اشاره به اینکه تمام اقدامات امنیتی لازم برای محافظت از سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت مصر انجام شده است، بر تمایل کشورش برای تعمیق روابط خود با قاهره تاکید کرد.

در همین راستا، عبدالعاطی تماس تلفنی از «آنتونیو تاجانی»، وزیر امور خارجه ایتالیا دریافت کرد و دو طرف طی این تماس، تحولات غزه و همچنین تحولات مربوط به موضوع هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دادند.

عبدالعاطی به همتای ایتالیایی خود توضیح داد که مصر و قطر تلاش‌های فشرده‌ای را برای دستیابی به آتش‌بس و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه و امدادی به نوار غزه برای کاهش رنج مردم بی‌دفاع فلسطین، انجام می‌دهند.

دو وزیر همچنین درباره تحولات پرونده هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند و عبدالعاطی به تشریح تماس‌های مداوم مصر با هدف آماده‌سازی زمینه برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و هموار کردن مسیر برای گفتگوهای دیپلماتیک پرداخت.

وی تاکید کرد که قاهره به دنبال دستیابی به یک توافق پایدار است که منافع همه طرف‌ها را در نظر گرفته و در نتیجه، امنیت و ثبات را در خاورمیانه افزایش دهد.

انتهای پیام/