نظارت رهبر کره شمالی بر آزمایش موشکی جدید
رسانههای کره شمالی از نظارت رهبر این کشور بر آزمایش موتور موشک جدید با نیروی رانش بالا خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی بر روند آزمایش یک موتور موشک با نیروی رانش بالا با سوخت جامد ساختهشده از فیبر کربن نظارت داشت و آن را تغییر بزرگی در تقویت نیروهای هستهای استراتژیک این کشور خواند.
خبرگزاری رسمی مرکزی کره شمالی گزارش داد که اداره کل موشکی با همکاری مرکز تحقیقات مواد شیمیایی، آزمایش یک موتور جت زمینی را انجام داده است.
این گزارش یک هفته پس از بازدید کیم از موسسه تحقیقاتی توسعه دهنده این موتور منتشر شد. او از نسل جدید موشک بالستیک قاره پیمای هواسونگ-۲۰ در حال توسعه رونمایی کرد و گفت که از موتور جدید استفاده خواهد کرد.
رهبر کره شمالی گفت که توسعه این موتور نشان دهنده یک تغییر بزرگ در گسترش و تقویت نیروهای استراتژیک هستهای کشور و موفقیتی با بالاترین ماهیت استراتژیک در جدیدترین نوسازی فناوریهای دفاعی است.