به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از حریم هوایی بقاع شمالی لبنان، مناطقی در حومه استان حمص در مرکز سوریه را هدف قرار دادند.

در همین حال، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز اعلام کرد که یکی از این حملات هوایی رژیم صهیونیستی، اطراف شهر حمص را هدف گرفته است.

در همن حال، به گفته منابع سوری و اسرائیلی اعلام کردند که قرار است این هفته نشستی میان «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه سوریه و «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی برگزار شود.

این دیدار در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق امنیتی میان دمشق و تل‌آویو برنامه‌ریزی شده است.





انتهای پیام/