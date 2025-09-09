حمله به ناوگان دریایی «الصمود» تحاوز به حاکمیت تونس است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، در واکنش به حمله پهپادی به ناوگان دریایی «الصمود»، اعلام کرد که این حمله تجاوز به حاکمیت تونس است.

وی افزود که جزئیات این حادثه «باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد»، اما آن را بخشی از «سابقه طولانی حملات به کاروان همبستگی» دانست.

این مقام سازمان ملل ادامه داد: «در حال حاضر بیانیه‌ها و تهدیدهایی آشکار علیه این کاروان، از سوی اسرائیل مطرح شده است. در شرایط کنونی هیچ کشوری جز تونس که بندری امن فراهم کرده، از این قایق محافظت نمی‌کند».

آلبانیز تأکید کرد: «اگر تأیید شود که این یک حمله پهپادی بوده، آن‌گاه حمله‌ای مستقیم علیه تونس و تجاوزی به حاکمیت این کشور محسوب خواهد شد».

وی هشدار داد: «نمی‌توانیم به تداوم این اقدام‌های غیرقانونی و عادی‌سازی آن‌ها تن دهیم».

