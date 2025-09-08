پدرو سانچز:
۹ اقدام برای توقف نسلکشی در نوار غزه انجام خواهیم داد
نخست وزیر اسپانیا امروز -دوشنبه- اعلام کرد که کشورش ۹ اقدام برای توقف نسلکشی در نوار غزه انجام خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «پدرو سانچز»، نخست وزیر اسپانیا امروز -دوشنبه- اعلام کرد که کشورش ۹ اقدام برای توقف نسلکشی در نوار غزه انجام خواهد داد.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که کشورش تصمیم گرفته است که عرضه سلاح به اسرائیل و عبور کشتیهای حامل سوخت برای ارتش این رژیم از بنادر اسپانیا را ممنوع کند.
نخست وزیر اسپانیا همچنین تصمیم گرفته است تا از ورود تمام هواپیماهایی که مواد دفاعی را برای اسرائیل منتقل میکنند به حریم هوایی این کشور جلوگیری و همچنین ورود تمام افرادی که به طور مستقیم در نسلکشی و جنایات جنگی دست داشتهاند را به خاک اسپانیا ممنوع کند و اجازه واردات محصولات از شهرکهای غیرقانونی در غزه و کرانه باختری را ندهد.
سانچز همچنین از کاهش خدمات کنسولی ارائه شده به شهروندان اسپانیایی ساکن در شهرکهای غیرقانونی اسرائیل، تقویت حمایت اسپانیا از تشکیلات خودگردان فلسطین، افزایش سهم این کشور در آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) و افزایش تخصیص کمکها و همکاریهای بشردوستانه به غزه خبر داد.
سانچز در کنفرانس مطبوعاتی افزود: «بمباران بیمارستانها و گرسنگی دادن به کودکان بیگناه چیز دیگری است. کاری که اسرائیل انجام میدهد، نسلکشی مردمی بیدفاع است. اسرائیل تمام قوانین حقوق بینالملل بشردوستانه را نقض میکند. ما نمیتوانیم بیتفاوت باشیم».