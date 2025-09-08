به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، منابع آگاه از مذاکرات تاکید کردند که پیشنهاد ارائه شده به حماس از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا شامل تضمین‌هایی مبنی بر عدم از سرگیری جنگ توسط اسرائیل در طول مذاکرات است.

این منابع گفتند که طرح پیشنهادی تصریح می‌کند که در صورت اجرای مفاد آن، ارتش اسرائیل در مواضع فعلی خود باقی نخواهد ماند و این نیروها ممکن است در طول مذاکرات با هدف دستیابی به آتش‌بس دائمی، بازآرایی شوند.

منابع مذکور افزودند که توافق مورد نظر همچنین شامل آزادی اسرا به عنوان بخش کلیدی از مفاد آن به عنوان بخشی از یک فرآیند یکپارچه برای پایان دادن به جنگ و آماده‌سازی زمینه برای حل و فصل نزاع است.

این تحولات در بحبوحه تلاش‌های فشرده دیپلماتیک به رهبری ایالات متحده و چندین میانجی منطقه‌ای و بین‌المللی در تلاش برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/