دستور مادورو برای استقرار ۲۵ هزار نیروی مسلح در مرز با کلمبیا
رئیسجمهور ونزوئلا، دستور استقرار ۲۵ هزار نیروی مسلح در مرز با کلمبیا و سواحل کارائیب و اقیانوس اطلس این کشور را برای «حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت کشور» صادر کرده است.
مادورو در پستی در تلگرام نوشت: «من دستور استقرار ۲۵ هزار مرد و زن از نیروهای ملی بولیواری باشکوه خود را برای تقویت گروههای واکنش سریع تاکتیکی عملیاتی در منطقه صلح با کلمبیا، در سواحل کارائیب... و در سواحل اقیانوس اطلس ایالتهای نوئوا اسپارتا، سوکره و دلتا آماکورو صادر کردهام.»
وی افزود: «هدف اصلی این بسیج، حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت کشور و مبارزه برای صلح است.»