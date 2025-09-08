دستور مادورو برای استقرار ۲۵ هزار نیروی مسلح در مرز با کلمبیا

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، دستور استقرار ۲۵ هزار نیروی مسلح در مرز با کلمبیا و سواحل کارائیب و اقیانوس اطلس این کشور را برای «حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت کشور» صادر کرده است.

مادورو در پستی در تلگرام نوشت: «من دستور استقرار ۲۵ هزار مرد و زن از نیروهای ملی بولیواری باشکوه خود را برای تقویت گروه‌های واکنش سریع تاکتیکی عملیاتی در منطقه صلح با کلمبیا، در سواحل کارائیب... و در سواحل اقیانوس اطلس ایالت‌های نوئوا اسپارتا، سوکره و دلتا آماکورو صادر کرده‌ام.»

وی افزود: «هدف اصلی این بسیج، حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت کشور و مبارزه برای صلح است.»

