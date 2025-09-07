هر چه سریعتر توافق کنید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یدیعوت آحارونوت در گزارشی نوشت که «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش اسرائیل توصیه کرد که رده سیاسی همین حالا به یک توافق تبادل حتی اگر جزئی باشد، دست یابد.

طبق این گزارش، رئیس ستاد ارتش اسرائیل از رهبری سیاسی این رژیمخواست تا در مورد آینده غزه توضیحاتی ارائه دهند.

این در حالی است که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که از هر ایده یا پیشنهادی که منجر به آتش‌بس دائمی و خروج کامل نیروهای اشغالگر از غزه شود، استقبال می‌کند.

حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که به توافق اعلام شده در ۱۸ آگوست با گروه‌های فلسطینی درباره پیشنهاد میانجیگران برای آتش‌بس در غزه پایبند و متعهد است.

این جنبش آمادگی خود را برای هرگونه ایده یا پیشنهادی که منجر به آتش‌بس دائمی، خروج کامل نیروهای اشغالگر از نوار غزه، ورود بی‌قید و شرط کمک‌ها و تبادل واقعی اسرا از طریق مذاکرات جدی با وساطت میانجی گران شود، اعلام کرد.

انتهای پیام/