پایان سفر هیئت حماس به قاهره

هیئت رهبری حماس سفر خود به مصر را به پایان رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم،  هیئت رهبری از جنبش حماس روز گذشته -شنبه-   سفر کاری خود در چارچوب   تلاش‌ها برای توقف جنگ اسرائیل علیه نوار غزه و مقابله با تشدید فزاینده تنش در کرانه باختری و  قدس به مصر را به پایان رساند.

در بیانیه این جنبش آمده است: «این هیئت به ریاست  زاهر جبارین و  حسام بدران، کمال ابو عون، غازی حمد و محمود مرداوی، سایر رهبران جنبش با هدف تقویت رایزنی‌ها، توسعه اقدام مشترک و تدوین نقشه راه ملی و همچنین تاکید بر وحدت موضع و عمل در صحنه به عنوان تضمینی برای پایان دادن به جنگ و تقویت پایداری با گروه‌های فلسطینی، نهادهای جامعه مدنی، شخصیت‌های فلسطینی و بازرگانان در قاهره دیدار کرد».

این سفر همزمان با تشدید جنایات اشغالگران در نوار غزه و افزایش سیاست تخریب و آوارگی سیستماتیک، در چارچوب برنامه‌های صهیونیستی برای اشغال مجدد شهر غزه و ادامه نسل‌کشی علیه فلسطینیان انجام شد. 

 

