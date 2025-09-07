پایان سفر هیئت حماس به قاهره

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، هیئت رهبری از جنبش حماس روز گذشته -شنبه- سفر کاری خود در چارچوب تلاش‌ها برای توقف جنگ اسرائیل علیه نوار غزه و مقابله با تشدید فزاینده تنش در کرانه باختری و قدس به مصر را به پایان رساند.

در بیانیه این جنبش آمده است: «این هیئت به ریاست زاهر جبارین و حسام بدران، کمال ابو عون، غازی حمد و محمود مرداوی، سایر رهبران جنبش با هدف تقویت رایزنی‌ها، توسعه اقدام مشترک و تدوین نقشه راه ملی و همچنین تاکید بر وحدت موضع و عمل در صحنه به عنوان تضمینی برای پایان دادن به جنگ و تقویت پایداری با گروه‌های فلسطینی، نهادهای جامعه مدنی، شخصیت‌های فلسطینی و بازرگانان در قاهره دیدار کرد».

این سفر همزمان با تشدید جنایات اشغالگران در نوار غزه و افزایش سیاست تخریب و آوارگی سیستماتیک، در چارچوب برنامه‌های صهیونیستی برای اشغال مجدد شهر غزه و ادامه نسل‌کشی علیه فلسطینیان انجام شد.

