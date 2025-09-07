امارات طرح آوارگی فلسطینیها را محکوم کرد
اماارات متحده عربی، ضمن اعلام حمایت از مصر اظهارات نسختوزیر رژیم صهیونیستی برای جابهجایی فلسطینیها را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، اماارت متحده عربی، روزگذشته-شنبه- ضمن اعلام حمایت کامل خود از مصر، درخواست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای جابهجایی مردم غزه را محکوم کرد.
یک بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه امارات، از تلاش های جاری مصر برای ایستادگی کنار مردم فلسطین، مقابله با تلاشها برای آوارگی آنها، تلاش به جهت دستیابی به آتش بس فوری و تسکین رنج غیرنظامین قدردانی کرد.
بر اساس این بیانیه العام شد که امارات اظهارات نتانیاهو درباره کوچاندن فلسطینیها از غزه را به عنوان ادامه خطرناک سیاستهای اشغالگرانه در نظر میگیرد و همچنین تلاشها با هدف آواره کردن مردم فلسطین را محکوم میکند.