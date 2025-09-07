خبرگزاری کار ایران
سازمان «نجات کودکان»:

بیش از ۲۰ هزار کودک فلسطنی از اکتبر ۲۰۲۳ به شهادت رسیده‌اند

سازمان «نجات کودکان» اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲۰ هزار کودک توسط نیروهای اسرائیلی شهید شده‌اند.

به گزارش ایلنا، سازمان «نجات کودکان» اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲۰ هزار کودک توسط نیروهای اسرائیلی شهید شده‌اند.

این رقم به این معنی است که به طور میانگین دست‌کم یک کودک در هر ساعت طی حدود ۲۳ ماه گذشته جان خود را از دست داده است.

این سازمان در گزارش خود با استناد به تازه‌ترین داده‌های دفتر رسانه‌ای دولت در غزه تأکید کرد که کودکان شهید حدود دو درصد از کل جمعیت کودکان غزه را تشکیل می‌دهند. همچنین بر اساس این گزارش، بیش از هزار و ۹ کودک زیر یک‌سال در این مدت شهید شده‌اند که نزدیک به نیمی از آنها (۴۵۰ نوزاد) در طول جنگ متولد شده بودند.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، تاکنون دست‌کم ۴۲ هزار و ۱۱ کودک زخمی شده‌اند. در همین حال، کمیته سازمان ملل در امور حقوق افراد دارای معلولیت گزارش داده است که ۲۱ هزار کودک به شکل دائمی دچار معلولیت شده‌اند و هزاران کودک دیگر همچنان مفقود یا زیر آوار مدفون هستند.

این سازمان هشدار داد که زندگی کودکان بازمانده هر روز در معرض خطر است و پیش‌بینی کرد که در هفته‌های آینده استان غزه با بحران قحطی گسترده روبه‌رو شود. بر اساس این برآورد، بیش از یک میلیون نفر که نزدیک به نیمی از آنها کودک هستند، در وضعیت قحطی فاجعه‌بار (مرحله پنجم از شاخص جهانی ناامنی غذایی) قرار گرفته‌اند که بدترین سناریوی ممکن به شمار می‌رود.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، دست‌کم ۱۳۲ هزار کودک زیر پنج سال در معرض خطر مرگ بر اثر سوءتغذیه حاد هستند و تاکنون ۱۳۵ کودک از جمله ۲۰ کودک پس از اعلام رسمی قحطی در تاریخ ۲۲ آگوست جان خود را از دست داده‌اند. 

 

