خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سی ان ان گزارش داد:

احتمال حمله آمریکا به خاک ونزوئلا

احتمال حمله آمریکا به خاک ونزوئلا
کد خبر : 1682681
لینک کوتاه کپی شد.

خبگزاری سی ان ان گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا درحال بررسی چندین گزینه برای حمله با خاک ونزوئلا است.

به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، چندین منبع آگاه از برنامه‌های دولت آمریکا گزارش دادند که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی چندین گزینه برای حملات نظامی به درون خاک ونزوئلا به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر از جمله حمله به اهدافی در این کشور به عنوان بخشی از استراتژی گسترده‌تر با هدف   تضعیف «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا است.

این منابع اعلام کردند: « حمله سه‌شنبه گذشته به یک قایق ادعایی موادمخدر، انعکاس مستقیم این گزینه‌ها  و  نشانگر تشدید قابل توجه در کمپین دولت ترامپ علیه کارتل‌های مخواد مخدر بود  که بسیاری از آنها به عنوان گروه‌های تروریستی شناسایی می‌شوند». 

چندین منبع به  سی ان ان خبر دادند که حمله سه‌شنیه تنها آغاز تلاش‌های بیشتر برای حمله به این منطقه قاچاق  مواد مخدر و  و برکناری بالقوه مادورو از قدرت بود.

ترامپ روزگذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه  آیا وی به دنبال تغییر حکومت در ونزوئلا است، پاسخ داد: «درباره آن صحبت نمی‌کنیم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی