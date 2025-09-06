سی ان ان گزارش داد:
احتمال حمله آمریکا به خاک ونزوئلا
خبگزاری سی ان ان گزارش داد که رئیسجمهور آمریکا درحال بررسی چندین گزینه برای حمله با خاک ونزوئلا است.
به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، چندین منبع آگاه از برنامههای دولت آمریکا گزارش دادند که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در حال بررسی چندین گزینه برای حملات نظامی به درون خاک ونزوئلا به بهانه مبارزه با کارتلهای مواد مخدر از جمله حمله به اهدافی در این کشور به عنوان بخشی از استراتژی گستردهتر با هدف تضعیف «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا است.
این منابع اعلام کردند: « حمله سهشنبه گذشته به یک قایق ادعایی موادمخدر، انعکاس مستقیم این گزینهها و نشانگر تشدید قابل توجه در کمپین دولت ترامپ علیه کارتلهای مخواد مخدر بود که بسیاری از آنها به عنوان گروههای تروریستی شناسایی میشوند».
چندین منبع به سی ان ان خبر دادند که حمله سهشنیه تنها آغاز تلاشهای بیشتر برای حمله به این منطقه قاچاق مواد مخدر و و برکناری بالقوه مادورو از قدرت بود.
ترامپ روزگذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا وی به دنبال تغییر حکومت در ونزوئلا است، پاسخ داد: «درباره آن صحبت نمیکنیم».