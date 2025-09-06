اولیانوف خبر داد:
نشست شورای حکام با محوریت برنامه هستهای ایران
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی از نشست ماهانه شورای حکام بین المللی انرژی اتمی با محوریت برنامه هستهای ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از جلسه ماه جاری آژانس بینالمللی انرژی اتمی به محوریت برنامه هستهای ایران خبر داد.
اولیانوف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نشست ماه سپتامبر شورای حکام آژانس بین الملی انرژی اتمی روز دوشنبه آغاز میشود. تردیدی نیست که ایران و برنامه هستهای آن در مرکز توجه خواهد بود».
این در حالی است که «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: «ایران همواره هشدار داده که هیستری غرب درباره گسترش تسلیحات هستهای در منطقه ما به طور کامل تصنعی است».
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، افزود: «مساله از نگاه آنها، وجود یا گسترش زرادخانههای تسلیحات اتمی نیست بلکه این موضوع است که چه کسی اجازه دارد پیشرفت علمی کند ولو آنکه برای برنامههای هستهای صلحآمیز باشد».
وی تاکید کرد: «بنابراین شگفت انگیز نیست که سکوت کرکنندهای در غرب نسبت به توسعه آشکار تنها زرادخانه تسلیحات هستهای در منطقه ما، یعنی تسلیحات هستهای در دست متحد نسلکُش آنها، وجود دارد».
عراقچی تصریح کرد: «سه کشور اروپایی و آمریکا ممکن است انکار کنند اما سکوتشان هرگونه اعتبار آنها را برای حتی مطرح کردن موضوع عدم اشاعه از بین میبرد».