مادورو:
آماده مبارزه مسلحانه با حمله آمریکا هستیم
رئیس جمهور ونزوئلا تاکید کرد که کاراکاس آماده مبارزه مسلحانه در صورت حمله آمریکا است
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا در بحبوحه تشدید تنشها بین با ایالات متحده گفت که کاراکاس آماده است در صورت حمله آمریکا از مرحله سیاسی به مرحله مبارزه مسلحانه منتقل شود.
مادورو گفت: «ما در حال حاضر در مرحله سیاسی هستیم، اما اگر ونزوئلا به هر نحوی مورد حمله قرار گیرد، وارد مرحله مبارزه مسلحانه خواهیم شد».
وی ادامه داد: «دولت آمریکا باید طرح خود برای تغییر خشونتآمیز نظام در ونزوئلا و سراسر آمریکای لاتین و کارائیب را کنار گذاشته و به حاکمیت، حق صلح و استقلال کشورهای این مناطق احترام بگذارد».
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که وزارت دفاع آمریکا دستور استقرار جنگندهها در پورتوریکو را داده است.