خبرگزاری کار ایران
پوتین: هنوز به طور جدی بر سر ضمانت‌های امنیتی با روسیه مذاکره نشده است

رئیس‌جمهور روسیه، تأیید کرد که کشورش در صورت دستیابی به توافق‌ها و ضمانت‌های امنیتی در مورد اوکراین، کاملاً به آنها پایبند خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از اس‍وتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، تأیید کرد که کشورش در صورت دستیابی به توافق‌ها و ضمانت‌های امنیتی در مورد اوکراین، کاملاً به آنها پایبند خواهد بود.

پوتین در جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک تأکید کرد که پس از دستیابی به توافق در مورد صلح پایدار، هیچ دلیلی برای حضور پرسنل نظامی خارجی در اوکراین وجود ندارد.

وی گفت: «اگر نیروهای خارجی در اوکراین ظاهر شوند، آن‌ها اهداف مشروع برای شکست توافق خواهند بود.»

وی عنوان کرد: «روسیه پس از دستیابی به توافق‌های صلح در مورد اوکراین، کاملاً به آنها پایبند خواهد بود.»

پوتین افزود: «هنوز هیچ کس به طور جدی در مورد ضمانت‌های امنیتی با روسیه بحث نکرده است.»

 

