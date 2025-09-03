خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای بی‌اساس کالاس:

همراهی چین، ایران، روسیه و کره‌شمالی، چالشی علیه نظام بین‌المللی است

همراهی چین، ایران، روسیه و کره‌شمالی، چالشی علیه نظام بین‌المللی است
کد خبر : 1681741
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حضور رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پکن، مدعی شد که همراهی چین، ایران، روسیه و کره‌شمالی، چالشی علیه نظام بین‌المللی است.

به گزارش ایلنا، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حضور رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پکن، مدعی شد که همراهی چین، ایران، روسیه و کره‌شمالی، چالشی علیه نظام بین‌المللی است.

وی امروز -چهارشنبه- در نشست خبری کمیسیون اروپا مدعی شد: «وقتی رئیس‌جمهوری چین در کنار رهبران روسیه، ایران و کره شمالی ایستاد، این فقط تصاویر ضدغربی نبود بلکه چالشی مستقیم علیه نظم بین‌المللی قاعده محور بود.

کالاس در ادامه ادعاهای خود افزود که این همراهی صرفاً ماهیت نمادین ندارد بلکه بخشی از تلاش برای ایجاد یک «نظم نوین جهانی خودکامه» است.

وی با بیان این‌که اروپا باید در مواجهه با تحولات جهانی، «قدرت ژئوپلیتیکی» خود را بهتر به کار گیرد، گفت: : «یک نظم جهانی جدید در حال شکل‌گیری است. این نظم بدون اروپا شکل نخواهد گرفت، اما با آنچه اروپا مایل به انجام آن است، شکل خواهد گرفت».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی