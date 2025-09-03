به گزارش ایلنا، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حضور رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پکن، مدعی شد که همراهی چین، ایران، روسیه و کره‌شمالی، چالشی علیه نظام بین‌المللی است.

وی امروز -چهارشنبه- در نشست خبری کمیسیون اروپا مدعی شد: «وقتی رئیس‌جمهوری چین در کنار رهبران روسیه، ایران و کره شمالی ایستاد، این فقط تصاویر ضدغربی نبود بلکه چالشی مستقیم علیه نظم بین‌المللی قاعده محور بود.

کالاس در ادامه ادعاهای خود افزود که این همراهی صرفاً ماهیت نمادین ندارد بلکه بخشی از تلاش برای ایجاد یک «نظم نوین جهانی خودکامه» است.

وی با بیان این‌که اروپا باید در مواجهه با تحولات جهانی، «قدرت ژئوپلیتیکی» خود را بهتر به کار گیرد، گفت: : «یک نظم جهانی جدید در حال شکل‌گیری است. این نظم بدون اروپا شکل نخواهد گرفت، اما با آنچه اروپا مایل به انجام آن است، شکل خواهد گرفت».

