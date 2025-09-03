به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، امروز -چهارشنبه- برای اولین بار از زمان تصدی سمت خود به مکزیک سفر کرده و با رهبران این کشور دیدار خواهد کرد.

این سفر به دنبال آن صورت می‌گیرد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال سرکوب گسترده مهاجران غیرقانونی و کارتل های مواد مخدر و همچنین مقابله با نفوذ چین در آمریکای لاتین است.

وزیرخارجه چین در آخرین سفر خود به این منطقه از «مکزیکوسیتی» و اکوادور بازدید خواهد کرد و در آنجا با همتایان و روسای جمهور دو کشور دیدار خواهد کرد.

انتهای پیام/