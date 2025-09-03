خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روبیو به مکزیک سفر می‌کند

روبیو به مکزیک سفر می‌کند
کد خبر : 1681679
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه آمریکا در بحبوحه مبارزه ها با کارتل‌ها به مکزیک سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، امروز -چهارشنبه- برای اولین بار از زمان تصدی سمت خود به مکزیک سفر کرده و با رهبران این کشور دیدار خواهد کرد.

این سفر به دنبال آن صورت می‌گیرد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال سرکوب گسترده مهاجران غیرقانونی و کارتل های مواد مخدر و همچنین مقابله با نفوذ چین در آمریکای لاتین است.

وزیرخارجه چین در آخرین سفر خود به این منطقه از «مکزیکوسیتی» و اکوادور بازدید خواهد کرد و در آنجا با همتایان و روسای جمهور دو کشور دیدار خواهد کرد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی