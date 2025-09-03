اظهارات اسموتریچ نشان دهنده رویکرد فاشیستی رژیم اسرائیل است

جنبش حماس تاکید کرد که اظهارات وزیر افراطی صهیونیست درباره اعمال حاکمیت بر کرانه باختری، رویکرد فاشیستی رژیم اشغالگر را آشکار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، جنبش حماس تاکید کرد که پروژه‌های شهرک‌سازی اسرائیل،‌ امنیت ادعایی اشغالگران را محقق نخواهد کرد، بلکه آن را به سمت سرکشی و رویارویی بیشتر سوق خواهد داد.

این جنبش تأکید کرد که اظهارات «بزالل اسموتریچ»، وزیر افراطی دارایی اسرائیل درباره اعمال حاکمیت بر کرانه باختری، رویکرد دولت اشغالگر فاشیست و سیاست شهرک‌سازی آن را آشکار می‌کند.

این جنبش در بیانیه‌ای بر موضع خود مبنی بر اینکه مردم فلسطین ثابت قدم خواهند ماند و به اصول و حقوق تاریخی خود پایبند خواهند ماند، تاکید و تصریح کرد که تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل واقعیت‌ها و نفی حق فلسطینیان برای تأسیس کشور مستقل خود به پایتختی قدس موفق نخواهد شد.

حماس در پایان بیانیه خود از ملل عربی و اسلامی و مردم آزاد جهان خواست تا در برابر سیاست‌های استعماری با هدف نابودی آرمان فلسطین بایستند.

