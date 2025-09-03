دهها کشته و مجروح در پی انفجارها در پاکستان
در پی انفجار ۳ بمب در پاکستان، ۲۵ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات پاکستانی اعلام کردند که در پی سه حمله بمبگذاری روز گذشته -سهشنبه- در این کشور، دست کم ۲۵ نفر کشته شدند.
بر اساس گزارش ۱۴ نفر از کشته شدگان در پی حمله انتحاری به یک تجمع سیاسی در استان «بلوچستان» در جنوب غربی این پاکستان جان باختند.
دو مقام استانی اعلام کردند: «دهها تن از مردم در این انفجار که در پارکینگ یک ورزشگاه در مرکز استان جاییکه هزاران تن از اعضای حزب ملی بلوچستان جمع شده بودند رخ داد، مجروح شدند».
این مقامات افزودند: «دستکم ۷ تن از مجروحان در شرایط بحرانی قرار دارند».
حمله دیگری در بلوچستان در نمزدیکی مرز ایران رخ داد که جان ۵ نفر را گرفت. همچنین ۶ سرباز در پی حمله انتحاری به پایگاهشان دراستان «خیبر پختنخوا» کشته شدند.