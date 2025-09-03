خبرگزاری کار ایران
یونیفل از حمله رژیم‌صهیونیستی به نیروهایش خبر داد

یونیفل از حمله ارتش رژیم صهیونیستی به نیروهای خود در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، نیروهای  موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) اعلام کرد که پهپاد‌های رژیم صهیونیستی،   روز گذشته -سه‌شنبه-  چهار بمب را در نزدیکی نیروهایش که در حال جا‌به‌جایی موانع در جنوب لبنان  بودند، رها کردند.

یونیفل در بیانیه‌ای تایید کرد: «این حمله یکی از جدی ترین حملات علیه نیروهای یونیفل و دارایی‌های آن از زمان توقف تنش‌ها در نوامبر گذشته است».

در این بیانیه اشاره شد که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از پیش از عملیات نیروهای یونیفل برای برداشتن موانع در منطقه جنوب شرقی شهرک «مروحین» مطلع بودند.

 

 

