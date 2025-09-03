دیدار رهبران روسیه و کره شمالی در پکن
رهبران روسیه و کره شمالی دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رهبران روسیه و کره شمالی دیدار کردند.
رسانهها گزارش دادند که «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه و «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی در پکن با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
این دو رهبر برای شرکت در مراسم سالگرد پیروزی چین بر ژاپن در جنگ جهانی دوم به پکن سفر کردهاند.
طی این دیدار پوتین گفت که مسکو کمکهای کره شمالی طی جنگ اوکراین را از یاد نخواهد برد.
وی از رهبر کره شمالی خواست تا سلام گرم او را به مردم این کشور برساند.
کیم نیز طی این نشست با ستایش از روابط دوجانبه گفت که اگر کره شمالی بتواند در حوزهای به روسیه کمک کند، بیتردید این کار را خواهد کرد.