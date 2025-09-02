خبرگزاری کار ایران
عضویت اوکراین در ناتو غیرقابل قبول است

نخست زویر اسلواکی گفت که عضویت اوکراین در ناتو غیر قابل پذیرش است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «رابرت فیکو»، نخست وزیر اسلواکی در جریان دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه گفت که اوکراین آزاد است تا عضویت در اتحادیه اروپا را دنبال کند اما نمی‌تواند اجازه داشته باشد تا عضو «ناتو» شود.

فیکو اشاره کرد: «در حالیکه هر کشوری این حق را دارد تا درباره آینده خود تصمیم بگیرد، در رابطه با پذیرش کی‌یف در اتحادیه اروپا مسائل زیادی وحود دارد».

وی اظهار داشت: «از یک سو از اوکراین در این رابطه حمایت می‌کنیم، اما ار سوی دیگر تاکید می‌کنم که از همان ابتدا گفتم که اوکراین  نمی‌تواند عضو ناتو شود و این تصمیم  نهایی من است».

پوتنن نیز در پاسخ اشاره کرد که «مسکو» هرگز با عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا مخالف نبوده هرچند که جاه طلبی‌های ناتو یک مسئله کاملا متفاوت و مسئله‌ای است که بر امنیت ملی روسیه تاثیر می‌گذارد.

 

 

