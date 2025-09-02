خبرگزاری کار ایران
اسرائیل نفوذ خود در محافل سیاسی را از دست داده است

اسرائیل نفوذ خود در محافل سیاسی را از دست داده است
رئیس‌جمهور آمریکا گفت که تل‌آویو به دلیل درگیری‌های جاری در نوار غزه، نفوذ و توانایی قبلی خود را برای اعمال فشار بر محافل سیاسی در واشنگتن از دست داده است.‌

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که تل‌آویو به دلیل درگیری‌های جاری در نوار غزه، نفوذ و توانایی قبلی خود را برای اعمال فشار بر محافل سیاسی در واشنگتن از دست داده است.‌

‌ترامپ در مصاحبه‌ای با وب‌سایت آمریکایی «دیلی کالر» گفت: «آنها مجبور خواهند شد به این جنگ پایان دهند و شکی نیست که این به اسرائیل آسیب می‌رساند.»

وی مدعی شد: «اسرائیل ممکن است در این جنگ پیروز شود، اما در دنیای روابط عمومی نفوذی به دست نمی‌آورد و این به آن آسیب می‌رساند.»

ترامپ گفت: «اسرائیل قدرتمندترین گروه لابی بود که من ۱۵ سال پیش دیده بودم و کنترل کامل کنگره را در دست داشت و اکنون این کنترل را از دست داده است.»

 

