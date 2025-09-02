ترامپ:
اسرائیل نفوذ خود در محافل سیاسی را از دست داده است
رئیسجمهور آمریکا گفت که تلآویو به دلیل درگیریهای جاری در نوار غزه، نفوذ و توانایی قبلی خود را برای اعمال فشار بر محافل سیاسی در واشنگتن از دست داده است.
ترامپ در مصاحبهای با وبسایت آمریکایی «دیلی کالر» گفت: «آنها مجبور خواهند شد به این جنگ پایان دهند و شکی نیست که این به اسرائیل آسیب میرساند.»
وی مدعی شد: «اسرائیل ممکن است در این جنگ پیروز شود، اما در دنیای روابط عمومی نفوذی به دست نمیآورد و این به آن آسیب میرساند.»
ترامپ گفت: «اسرائیل قدرتمندترین گروه لابی بود که من ۱۵ سال پیش دیده بودم و کنترل کامل کنگره را در دست داشت و اکنون این کنترل را از دست داده است.»