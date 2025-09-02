لوکاشنکو:
بلاروس و ویتنام برای گفتوگوهای مفصل سیاسی آماده میشوند
رئیسجمهور بلاروس ضمن تبریک هشتادمین سالگرد استقلال ویتنام، از گفتوگوهای مفصل با این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری بلاروسی «بلتا» به نقل از «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس، گزارش داد که بلاروس و ویتنام به توسعه گفتوگوی سیاسی دوجانبه و تنوع بخشیدن به آن در همه زمینههای مرتبط با همکاری اقتصادی متقابل ادامه خواهند داد.
بلتا گزارش داد: «الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، از طرف مردم بلاروس و خود، هشتادمین سالگرد استقلال ویتنام را به تو لام دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام و لونگ کونگ، رئیس جمهور این کشور تبریک گفت».
به گزارش این خبرگزاری ، رئیسجمهور بلاروس در پیام تبریک خود به تو لام نوشت: «سفر شما به بلاروس در سالگرد استقلال ویتنام، نشانهای آشکار از روابط گسست ناپذیر ما است».