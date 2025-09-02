خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لوکاشنکو:

بلاروس و ویتنام برای گفت‌وگوهای مفصل سیاسی آماده می‌شوند

بلاروس و ویتنام برای گفت‌وگوهای مفصل سیاسی آماده می‌شوند
کد خبر : 1681051
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور بلاروس ضمن تبریک هشتادمین سالگرد استقلال ویتنام، از گفت‌وگوهای مفصل با این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری بلاروسی «بلتا» به نقل از «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس، گزارش داد که بلاروس و ویتنام به توسعه گفت‌وگوی سیاسی دوجانبه و تنوع بخشیدن به آن در همه زمینه‌های مرتبط  با همکاری اقتصادی متقابل ادامه خواهند داد.

بلتا گزارش داد: «الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، از طرف مردم بلاروس و خود، هشتادمین سالگرد استقلال ویتنام را به تو لام  دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام و لونگ کونگ، رئیس جمهور این کشور تبریک گفت».

به گزارش این خبرگزاری ، رئیس‌جمهور بلاروس در پیام تبریک خود به تو لام نوشت: «سفر شما به بلاروس در سالگرد استقلال ویتنام، نشانه‌ای آشکار از روابط گسست ناپذیر ما است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی