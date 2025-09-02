به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری بلاروسی «بلتا» به نقل از «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس، گزارش داد که بلاروس و ویتنام به توسعه گفت‌وگوی سیاسی دوجانبه و تنوع بخشیدن به آن در همه زمینه‌های مرتبط با همکاری اقتصادی متقابل ادامه خواهند داد.

بلتا گزارش داد: «الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، از طرف مردم بلاروس و خود، هشتادمین سالگرد استقلال ویتنام را به تو لام دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام و لونگ کونگ، رئیس جمهور این کشور تبریک گفت».

به گزارش این خبرگزاری ، رئیس‌جمهور بلاروس در پیام تبریک خود به تو لام نوشت: «سفر شما به بلاروس در سالگرد استقلال ویتنام، نشانه‌ای آشکار از روابط گسست ناپذیر ما است».

انتهای پیام/