خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض پزشکان اسرائیلی برای پایان جنگ با بستن یکی از خیابان‌های تل آویو

اعتراض پزشکان اسرائیلی برای پایان جنگ با بستن یکی از خیابان‌های تل آویو
کد خبر : 1680942
لینک کوتاه کپی شد.

پزشکان اسرائیلی یکی از خیابان‌های تل‌آویو را مسدود کردند و خواستار توافق برای آزادی زندانیان و پایان جنگ شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،  شماری از پزشکان اسرائیلی امروز -سه‌شنبه- خیابان «ایالون» در تل‌آویو را مسدود کردند و خواستار توافق برای آزادی زندانیان و پایان جنگ در نوار غزه شدند.

در ادامه، پلیس اسرائیل با بیان اینکه تعدادی از معترضان دستگیر شده‌اند، اعلام کرد که خیابان را از شورشگران پاکسازی کرده و حرکت عبور و مرور در آن به صورت عادی جریاتن دارد ..

در بیانیه پلیس اسرائیل ادعا شده است: «پلیس حق اعتراض را ستون اساسی یک کشور دموکراتیک می داند  و اجازه می‌دهد تا زمانی که در چارچوب قانون باشد، ادامه یابد اما در عین حال،  شورش، نقض آزادی رفت و آمد یا هر اقدامی را که امنیت عمومی را به خطر بیندازد، تحمل نخواهد کرد». 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی