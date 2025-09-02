اعتراض پزشکان اسرائیلی برای پایان جنگ با بستن یکی از خیابانهای تل آویو
پزشکان اسرائیلی یکی از خیابانهای تلآویو را مسدود کردند و خواستار توافق برای آزادی زندانیان و پایان جنگ شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، شماری از پزشکان اسرائیلی امروز -سهشنبه- خیابان «ایالون» در تلآویو را مسدود کردند و خواستار توافق برای آزادی زندانیان و پایان جنگ در نوار غزه شدند.
در ادامه، پلیس اسرائیل با بیان اینکه تعدادی از معترضان دستگیر شدهاند، اعلام کرد که خیابان را از شورشگران پاکسازی کرده و حرکت عبور و مرور در آن به صورت عادی جریاتن دارد ..
در بیانیه پلیس اسرائیل ادعا شده است: «پلیس حق اعتراض را ستون اساسی یک کشور دموکراتیک می داند و اجازه میدهد تا زمانی که در چارچوب قانون باشد، ادامه یابد اما در عین حال، شورش، نقض آزادی رفت و آمد یا هر اقدامی را که امنیت عمومی را به خطر بیندازد، تحمل نخواهد کرد».