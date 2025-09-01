به گزارش ایلنا، کاخ کرملین از دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در «تیانجین» چین خبر داد.

به گزارش کرملین، پوتین در این دیدار گفت: «ما از دوستان ترکیه‌ای خود به خاطر تلاش‌های دیپلماتیک‌شان برای حل بحران اوکراین بسیار سپاسگزاریم. استانبول به عنوان بستری برای سه دور مذاکره که از ماه می امسال آغاز شد، عمل کرد، مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین که به ما امکان پیشرفت در مسائل بشردوستانه را داد.»

رئیس‌جمهور روسیه افزود: «من مطمئن هستم که نقش ترکیه در این امور در آینده نیز مهم خواهد بود».

