سقوط بالگرد ارتش پاکستان، ۵ کشته بر جای گذاشت
در پی سقوط یک بالگرد ارتش پاکستان، هر ۵ سرنشین آن کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، سخنگوی دولت پاکستان اعلام کرد که امروز-دوشنبه- پس از سقوط یک بالگرد متعلق به ارتش این کشور، دست‌کم  ۵  تن کشته شدند.

«فیض‌الله فیرق» سخنگوی دولت در تماس تلفنی با خبرگزاری آناتولی گفت: «این بالگرد در منطقه دیامر در منطقه گلگت-بلتستان سقوط کرد و هر پنج خدمه آن کشته شدند».

وی گفت: «این بالگرد توسط دولت برای ماموریت‌های امداد و نجات پس از باران‌ها و سیل‌های اخیر در منطقه مورد استفاده قرار می‌گرفت».

فیرق افزود: «۲خلبان و ۳ کادر فنی در این هواپیما حضور داشتند. این بالگرد در حال فرود آزمایشی بر روی یک سکوی فرود بالگرد جدید بود».

تیم‌های امداد و نجات به محل سقوط رسیده و عملیات خود را آغاز کرده‌اند.

 

 

 

