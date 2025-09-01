خبرگزاری کار ایران
بلومبرگ گزارش داد:

اوکراین برای صلح باید دونباس را رها کند

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که اوکراین برای امید به دست‌یابی به صلح، مجبور است از باز پس گیری منطقه دونباس دست بر دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد  که اوکراین ممکن است در نتیجه پیشروی مداوم ارتش روسیه در میدان نبرد و به امید دست‌یابی به صلح و حفظ آنچه باقی مانده است، مجبور شود از ایده بازپس‌گیری منطقه دونباس در شرق کشور صرف نظر کند.

این خبرگزاری توضیح داد: «تحولات اخیر نشان می‌دهد که اوکراینی‌ها ممکن است مجبور شوند برای حفظ هرگونه امیدی به دستیابی به صلح، شرق کشور را واگذار کنند».

بلومبرگ نوشت: «ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می‌تواند به دست‌یابی به یک دستاورد قابل توجه افتخار کند. تقریبا همه اکنون می‌دانند که اوکراینی‌ها برای داشتن هرگونه امیدی به دستیابی به صلح، باید شرق کشور را واگذار کنند، چیزی که یک سال پیش مشخص نبود».

 

