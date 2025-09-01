سخنان ابوعبیده تا پایان اشغالگری ادامه خواهد داشت

به گزارش ایلنا، «ابراهیم مدهون» تحلیلگر فلسطینی در خصوص خبر ترور «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌‌های قسام توسط اشغالگران اسرائیلی تاکید کرد تا این لحظه گردان‌های قسام این خبر را تکذیب یا تایید نکرده است و هیچ بیانیه‌ رسمی در این خصوص صادر نشده اما آنچه مورد تاکید است آن است که شخصیت ابوعبیده جایگاه قابل توجه در اذهان فلسطینی، عربی و اسلامی داشته و به نمادی بشردوستانه و جهانی برای مقاومت تبدیل شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وی تأکید کرد که با توجه به این امر، هرگونه خبر در خصوص هدف قرار دادن یا شهادت ابوعبیده ابعادی استثنایی داشته و مسأله فراتر از مرزهای فلسطین مورد توجه افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

مدهون افزود که فراموش نمی‌کنیم که اشغالگران پیش از این بارها در این جنگ خبر ترور ابوعبیده را منتشر کردند و پس از آن مشخص شد که ادعاهایی نادرست بوده است. هدف قرار دادن مکرر ابوعبیده حاکی از میزان تاثیرگذاری وی به ویژه در این مرحله سخت از جنگ است که شاهد تصمیم اسرائیلی برای نابودی غزه و اخراج ساکنان و نابودی کامل آن است و این در شرایطی است که غزه شاهد آوارگی دسته‌جمعی و توحش بی‌سابقه و سکوت خجالت آور بین‌المللی و ضعف آشکار در موضع عربی است.

وی افزود: «دلیل دیگر عمق تاثیرگذاری ابوعبیده استقبال اشغالگران از خبر هدف قرار دادن وی است که در اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و وزیر جنگ و مقام‌های رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود. این حجم از استقبال حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی از سال‌ها قبل برای پیروزی بر ابوعبیده تلاش می‌کند چرا که روایت و تصویر آنها در برابر جهان را از سال ۲۰۰۴ به عنوان یک سخنگوی رسانه‌ای به چالش کشیده و پس از آن در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، ۲۰۲۱ و این جنگ بزرگ ادامه یافته است. ابوعبیده بدون شک یک شخصیت استثنایی بوده و تنها یک فرد محسوب نمی‌شود بلکه یک مؤسسه رسانه‌ای و مقاومت بزرگ به شمار می‌رود.

این سخنگو ادامه داد: «امروز در برابر یک فاجعه انسانی بزرگ قرار داریم به طوری که ده‌ها هزار شهید، صدها هزار مجروح و بیش از ۱.۵ میلیون آواره وجود دارند که در معرض گرسنگی هستند».

وی تصریح کرد: «در صورت تایید شهادت ابوعبیده ما در برابر مرحله‌ای سخت و متمایز قرار خواهیم گرفت اما واقعیت درگیری تغییر نخواهد کرد به این معنا که اشغالگران حتی با افزایش جنایات خود هرگز به پیروزی دست نخواهند یافت و صدای ابوعبیده به عنوان نماینده مقاومت در افق‌ها طنین انداز خواهد ماند و سخنان وی شاهدی بر ایستادگی غزه و ملت آن است و تا پایان اشغالگری ادامه خواهد یافت».

