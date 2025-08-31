وال استریت ژورنال خبر داد:
پیشبرد برنامههای دولت آمریکا برای تغییر نام وزارت دفاع
یک مقام کاخ سفید از پیشبرد برنامههای دولت آمریکا برای تغییر نام وزارت دفاع (پنتاگون) به وزارت جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال روز گذشته -شنبه- به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در حال پیشبرد برنامههایی برای تغییر نام وزارت دفاع (پنتاگون) به وزارت جنگ است.
در این گزارش آمده است که بازگرداندن عنوان وزارت جنگ به بزرگترین وزارتخانه دولت احتمالا مستلزم اقدام کنگره باشد، اما کاخ سفید در حال بررسی راههای جایگزین برای انجام این تغییر است.
«گرگ استیوب»، نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا اصلاحیهای را برای لایحه سیاست دفاعی سالانه ارائه کرد که بر اساس آن نام این وزارتخانه تغییر میکند و این نشان دهنده حمایت جمهوریخواهان در کنگره از این تغییر است.
کاخ سفید جزئیاتی ارائه نکرد، اما به اظهارات هفته گذشته ترامپ که بر قابلیتهای تهاجمی ارتش ایالات متحده تاکید داشت، اشاره کرد.
«آنا کلی»، سخنگوی کاخ سفید گفت: «همان طور که رئیس جمهور گفته است، ارتش ما باید بر تهاجم تمرکز کند نه فقط دفاع، به همین دلیل است که او نیروهای پنتاگون را بر تنوع، برابری و شمول اولویت داده است. منتظر باشید».
ترامپ روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در دفتر بیضی شکل کاخ سفید، ایده تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ را مطرح کرد و گفت: «به نظر من این بهتر است».