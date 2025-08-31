به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آنروا اعلام کرد که بعد از تخریب بیش از ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه، دیگر جایی در غزه برای پذیرش و اسکان گروه‌های جدید آوارگان وجود ندارد.

‌«عدنان ابو حسنه» سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا)‌ اظهار کرد: «موج‌های آوارگی داخلی به سمت غرب نوار غزه جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد.»

وی گفت: «در غزه صدها هزار نفر در خیابان‌ها هستند و شرایط بی‌نهایت خطرناک است، فلسطینی‌های باقی‌مانده در غزه در مساحتی نزدیک به ۲۵ کیلومتر یا به تعبیری حدود ۴۰ درصد از مساحت غزه حضور دارند.»

‌سخنگوی ‌آنروا در ادامه تاکید کرد هر عملیات نظامی یا بمباران بر فراز این مناطق مملو از غیرنظامیان بی‌دفاع، موجب بروز فاجعه‌های بزرگی خواهد شد.

