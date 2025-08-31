خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی آنروا:

جایی در غزه برای پذیرش و اسکان گروه‌های جدید آوارگان وجود ندارد

جایی در غزه برای پذیرش و اسکان گروه‌های جدید آوارگان وجود ندارد
کد خبر : 1680431
لینک کوتاه کپی شد.

آنروا اعلام کرد که بعد از تخریب بیش از ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه، دیگر جایی در غزه برای پذیرش و اسکان گروه‌های جدید آوارگان وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آنروا اعلام کرد که بعد از تخریب بیش از ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه، دیگر جایی در غزه برای پذیرش و اسکان گروه‌های جدید آوارگان وجود ندارد.

‌«عدنان ابو حسنه» سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا)‌ اظهار کرد: «موج‌های آوارگی داخلی به سمت غرب نوار غزه جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد.»

وی گفت: «در غزه صدها هزار نفر در خیابان‌ها هستند و شرایط بی‌نهایت خطرناک است، فلسطینی‌های باقی‌مانده در غزه در مساحتی نزدیک به ۲۵ کیلومتر یا به تعبیری حدود ۴۰ درصد از مساحت غزه حضور دارند.»

‌سخنگوی ‌آنروا در ادامه تاکید کرد هر عملیات نظامی یا بمباران بر فراز این مناطق مملو از غیرنظامیان بی‌دفاع، موجب بروز فاجعه‌های بزرگی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر