به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «چو هیون» وزیرخارجه کره جنوبی گفت که کره جنوبی و آمریکا در دست‌یابی به توافق درباره مسائل مشخص مرتبط با تعرفه‌ها شکست خوردند.

وی گفت که این مسئله به این دلیل است که هیچ بیانیه مشترکی به دنبال نشست دو جانبه صادر نشد.

این دیپلامات در مصاحبه با «کی‌بی‌اس‌۱» گفت: «اگرچه ما بر بسیاری از جنبه‌های دیگر توافق کردیم، هیچ توافقی هم‌اکنون درباره مسئله بسیار مهم تعرفه‌ها به دست نیامد. پس از مشاوره درباره اینکه چگونه این مسئله را بررسی کنیم، طرفین تصمیم گرفتند که دوستانه‌ترین گزینه، موکول کردن آن به دفعه‌ی بعد است».

وی افزود: «این مسئله به منافع بین‌المللی مرتبط است، بنا بر این نمی‌توان در مورد آن عجله کرد. ما قصد زینت دادن به مسئله‌ای که درباره آن به توافق نرسیدیم را نداریم».

