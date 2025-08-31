خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه کره جنوبی:

‌سئول و واشنگتن همچنان درباره مسائل تعرفه‌ای اختلاف دارند

‌سئول و واشنگتن همچنان درباره مسائل تعرفه‌ای اختلاف دارند
وزیر خارجه کره جنوبی اعلام کرد که کره جنوبی و آمریکا در دست یابی به توافق درباره مسائل تعرفه‌ای ناکام ماندند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «چو هیون» وزیرخارجه کره جنوبی   گفت که کره جنوبی و آمریکا در دست‌یابی به توافق درباره مسائل مشخص مرتبط با تعرفه‌ها شکست خوردند.

وی گفت که این مسئله به این دلیل است که هیچ بیانیه  مشترکی به دنبال نشست دو جانبه  صادر نشد.

این دیپلامات در مصاحبه با «کی‌بی‌اس‌۱» گفت:  «اگرچه ما بر بسیاری از جنبه‌های دیگر توافق کردیم، هیچ توافقی  هم‌اکنون درباره مسئله بسیار مهم تعرفه‌ها به دست نیامد.  پس از مشاوره درباره اینکه چگونه این مسئله را بررسی کنیم، طرفین تصمیم گرفتند که دوستانه‌ترین گزینه، موکول کردن آن به دفعه‌ی بعد است». 

وی افزود: «این مسئله به منافع بین‌المللی مرتبط است، بنا بر این نمی‌توان در مورد آن عجله کرد. ما قصد زینت دادن به مسئله‌ای که  درباره آن به توافق نرسیدیم را نداریم». 

 

 

