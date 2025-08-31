نظرسنجی:
۶۰ درصد از نسل جدید آمریکا حماس را به اسرائیل ترجیح میدهند
نتایج یک نظرسنجی نشان داد که ۶۰ درصد از نسل جدید آمریکا حماس را به اسرائیل ترجیح میدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک پست، نظرسنجی انجام شده توسط بنیاد هاروارد/هریس نشان داد که ۶۰ درصد از نسل جدید آمریکا حماس را به اسرائیل ترجیح میدهند.
در این نظرسنجی آمده است که با توجه به جنگ غزه، ۶۰ درصد از نسل جدید آمریکا جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را به اسرائیل ترجیح میدهند.
این نظرسنجی نشان میدهد که ۶۰ درصد از رایدهندگان آمریکایی نسل زد، که بین ۱۸ تا ۲۴ سال سن دارند، در درگیری جاری از حماس حمایت کردهاند.
این نظرسنجی آنلاین که شامل ۲۰۲۵ رایدهنده ثبتنامشده بود و حاشیه خطای ۲.۲ درصد داشت، بین ۲۰ و ۲۱ آگوست انجام شد.