به گزارش ایلنا به نقل از وال استریت ژورنال، مقامات آگاه گزارش دادند که دیپلمات‌های آمریکایی از تصمیم حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن‌ مطلع نبودند.

وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که وقتی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در ماه ژوئن دستور حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کرد، دیپلمات‌های آمریکایی که معمولاً از این تصمیم مطلع می‌شدند، در بی‌خبری رها شدند.

مقامات دخیل در این مسئله گفتند که پس از این حمله، مقامات کشورهای خاورمیانه مقامات واشنگتن و سفارتخانه‌های ایالات متحده در منطقه را تحت فشار قرار دادند تا اطلاعاتی در مورد اینکه آیا این حمله نشانه‌ای از آغاز یک کمپین گسترده‌تر تغییر نظام توسط ترامپ است یا خیر، ارائه دهند.

وال‌استریت ژورنال گزارش داد که شورای امنیت ملی آمریکا، که در دولت‌های پیشین نقشی کلیدی در طراحی سیاست‌ها، هماهنگی بین‌نهادی و تعامل با دولت‌های خارجی داشت، اکنون به کمتر از ۱۵۰ کارمند تقلیل یافته، در حالی که این رقم در دولت‌های قبلی حدود ۴۰۰ نفر بود.



