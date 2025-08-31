به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین روز گذشته -شنبه- در دیدار با «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل در شهر ساحلی «تیانجین» تاکید کرد که پکن همیشه شریک قابل اعتمادی برای سازمان ملل متحد خواهد بود.

شی به گوترش که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای ۲۰۲۵ به چین سفر کرده است، اطمینان داد که پکن مایل است همکاری با سازمان ملل متحد را تعمیق بخشد، از آن در ایفای نقش محوری در امور بین الملل حمایت کند و مسئولیت حفاظت مشترک از صلح جهانی و ارتقای توسعه و رفاه را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه امسال هشتادمین سالگرد پیروزی جنگ جهانی ضد فاشیستی و هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است، تأکید کرد که تاریخ ثابت کرده است چندجانبه گرایی، همبستگی و همکاری بهترین راه حل برای چالش های جهانی هستند.

رئیس جمهور چین خواستار احیای اعتبار سازمان ملل در شرایط جدید شد تا این سازمان به عنوان بستر اصلی برای همه کشورها جهت هماهنگی اقدامات و مقابله مشترک با چالش‌ها عمل کند.

وی تأکید کرد که چین در سایه تحولات بی سابقه جهان، ثبات و اطمینان را فراهم کرده و از طریق توسعه جدید خود به ایجاد فرصت‌های جدید برای جهان ادامه خواهد داد.

