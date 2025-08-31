حملات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، جنگنده های رژیم صهیونیستی صبح امروز -‌یکشنبه- رشته حملاتی هوایی به لبنان انجام دادند.

بنا به گزارش‌ها، هواپیماهای اسرائیلی صبح امروز با مجموعه‌ای از حملات هوایی گسترده، منطقه «علی الطاهر» در جنوب را هدف قرار دادند.

حملات پی در پی این رژیم، تا کنون منجر به تخریب گسترده روستاها و شهرهای جنوبی لبنان و آوارگی شمار زیادی از مردم این منطقه شده است.





