خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حملات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حملات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
کد خبر : 1680175
لینک کوتاه کپی شد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملاتی هوایی به منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، جنگنده های رژیم صهیونیستی صبح امروز -‌یکشنبه- رشته حملاتی هوایی به لبنان انجام دادند.

بنا به گزارش‌ها،  هواپیماهای اسرائیلی صبح امروز با مجموعه‌ای از حملات هوایی گسترده، منطقه «علی الطاهر» در جنوب را هدف قرار دادند.

حملات پی در پی این رژیم، تا کنون منجر به تخریب گسترده روستاها و شهرهای جنوبی لبنان و آوارگی شمار زیادی از مردم این منطقه شده است.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر