سئول:
احتمال دیدار رهبران کره شمالی و آمریکا در حال حاضر بسیار ضعیف است
وزیر خارجه کره جنوبی، گفت که احتمال برگزاری نشستی بین رئیسجمهور آمریکا و رهبر کره شمالی، در حاشیه یک مجمع منطقهای در کره جنوبی در اواخر امسال «در حال حاضر بسیار ضعیف» است.
چو به گمانهزنیها مبنی بر احتمال دیدار رهبران دو کشور در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در گیونگجو، واقع در ۳۳۰ کیلومتری جنوب شرقی سئول، در اواخر اکتبر اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، وی گفت: «من فقط میتوانم بگویم که این احتمال در حال حاضر بسیار ضعیف است.»
وی افزود که هنوز هیچ دعوتنامهای از سوی مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه برای رهبر کره شمالی ارسال نشده است.