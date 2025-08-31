به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که اگر مقامات محلی نظم را برقرار نکنند و جرم و جنایت را مهار نکنند، با اقدامات نظارتی فدرال در شیکاگو مداخله خواهد کرد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «شش نفر در آخر هفته گذشته در شیکاگو کشته و ۲۴ نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، در حالی که فرماندار ضعیف و بدبخت ایلینوی اعلام کرد که برای جلوگیری از جرم به کمک نیاز ندارد.»

ترامپ گفت: «او دیوانه است. بهتر است سریعاً آن را درست کند، وگرنه ما مداخله خواهیم کرد.»

انتهای پیام/