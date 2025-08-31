خبرگزاری کار ایران
وضعیت بهتر نشود، گارد ملی را عازم‌ شیکاگو می‌کنم

رئیس جمهور آمریکا، گفت که اگر مقامات محلی نظم را برقرار نکنند و جرم و جنایت را مهار نکنند، با اقدامات نظارتی فدرال در شیکاگو مداخله خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که اگر مقامات محلی نظم را برقرار نکنند و جرم و جنایت را مهار نکنند، با اقدامات نظارتی فدرال در شیکاگو مداخله خواهد کرد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «شش نفر در آخر هفته گذشته در شیکاگو کشته و ۲۴ نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، در حالی که فرماندار ضعیف و بدبخت ایلینوی اعلام کرد که برای جلوگیری از جرم به کمک نیاز ندارد.»

ترامپ گفت: «او دیوانه است. بهتر است سریعاً آن را درست کند، وگرنه ما مداخله خواهیم کرد.»

