نخستوزیر دانمارک:
اقدامهای اسرائیل در غزه «راهحل دو دولتی» را تضعیف میکند
وزیر خارجه دانمارک که کشورش ریاست دورهای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اعلام کرد که اقدامهای اسرائیل در غزه «راهحل دو دولتی» را تضعیف میکند.
وی این سخنان را پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ در جمع خبرنگاران بیان کرد.
راسموسن پیشتر تأکید کرده بود که دانمارک آماده است تحریمهایی علیه شماری از وزرای دولت اسرائیل اعمال کند و همچنین رکن تجاری توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد.