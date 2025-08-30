خبرگزاری کار ایران
افزایش شمار شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه به ۶۳ هزار و ۳۷۱ نفر

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۳ هزار و ۳۷۱ نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۳ هزار و ۳۷۱ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی مجروحان حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۹ هزار و ۸۳۵ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۶۶ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۳۴۵ نفر نیز زخمی شده‌اند.

 

