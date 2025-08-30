رئیس پیشین پارلمان اوکراین به قتل رسید

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «آندری پاروبی»، رئیس پیشین پارلمان اوکراین امروز -شنبه- در مرکز شهر «لویو» این کشور کشته شد.

پلیس اوکراین اعلام کرد که حوالی ظهر، گزارشی از تیراندازی در منطقه «سیخیوسکی» لویو دریافت شده است.

طبق این گزارش، رئیس اداره منطقه‌ای لویو، مرگ پاروبی را تأیید کرد و افزود که جست‌وجو برای یافتن عامل تیراندازی در حال انجام است.

منابع آگاه در همین زمینه گزارش دادند که فرد مهاجم، لباس کارگر تحویل بار را به تن داشته است.

انتهای پیام/