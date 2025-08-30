درخواست گوترش برای توقف فوری درگیریها در الفاشر سودان
دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف فوری حملات مداوم نیروهای واکنش سریع به پایتخت دارفور شمالی در سودان شوکه شده است
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «استفان دوجاریک»، سخنگوی «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که دبیر کل از حملات مداوم نیروهای واکنش سریع به پایتخت دارفور شمالی، سودان شوکه شده است».
وی گفت: «الفاشر بیش از ۵۰۰ روز است که تحت محاصره شدید قرار دارد و صدها هزار غیرنظامی در این منطقه گرفتار شدهاند».
دوجاریک افزود: «دبیرکل عمیقا نگران خطر قابل توجه نقض جدی قوانین بشردوستانه بینالمللی و نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر از جمله با انگیزه قومی است».
وی تصریح کرد که از ۱۱ آگوست، سازمان ملل متحد کشته شدن دست کم ۱۲۵ غیرنظامی در منطقه الفاشر از جمله اعدامهای خودسرانه را ثبت کرده است و آمار واقعی تلفات احتمالا بیشتر است.
دوجاریک افزود: «گوترش خواستار آتشبس فوری در داخل و اطراف الفاشر است و بر لزوم اتخاذ اقدامات فوری برای محافظت از غیرنظامیان، تضمین تحویل ایمن، پایدار و بدون مانع کمکهای بشردوستانه به منطقه و فراهم کردن امکان خروج داوطلبانه هر غیرنظامی از منطقه به صورت ایمن اصرار دارد».