حمله ارتش اوکراین به ۲ پالایشگاه نفت در روسیه
اوکراین از حمله شبانه به ۲ پالایشگاه نفت روسیه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش اوکراین امروز-شنبه- اعلام کرد که پالایشگاههای نفت روسیه در «کراسنودار» و «سیزران» را هدف قرار داده است.
ارتش اوکراین، چندین انفجار و آتشسوزی را در پالایشگاه نفت کراسنودار در جنوب روسیه، که سالانه ۳ میلیون تن فرآوردههای نفتی سبک تولید میکند، ثبت کرد.
مقامات روسی در کراسنودار اعلام کردند که سقوط بقایای پهپاد به یکی از واحدهای پالایشگاه آسیب رسانده و آتشسوزی در منطقهای به مساحت ۳۰۰ متر مربع (۳۲۳۰ فوت مربع) رخ داده است.
مقامات همچنین اعلام کردند که این آتش سوزی بعدتر خاموش شده است.