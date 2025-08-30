زاخارووا:
تضمین امنیتی اوکراین باید پس از توافق صلح باشد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تضمین امنیت برای اوکراین باید نتیجه حلوفصل نزاع باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تضمین امنیتی برای اوکراین، نه پیش توافق که باید نتیجه حل و فصل نزاع باشد.
زاخارووا در کنفرانس روز گذشته -جمعه- در یک کنفرانس خبری گفت: «کییف خواستار تضامین امنیتی از سوی حامیان غربی خود به عنوان یک پیش شرط برای دست یابی به توافق صلح شده است. مسکو از اساس تضمین امنیت را رد نمیکند، اما مخالف طراحی آن بدون دخالت روسیه است».
وی اظهار داشت: «هر گونه تضمین امنیتی باید بر اساس ، درک از در نظر داشتن منافع امنیتی روسیه باشد».
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که حلوفصل باید غیر نظامی شدن اوکراین اینکه یک توافق باید غیرنظامیسازی، نازیزدایی، وضعیت بیطرف و غیرهستهای اوکراین و به رسمیت شناختن واقعیتهای ارضی را تضمین کند».
وی افزود: «لازم است درک کنیم که ارائه ضمانتهای امنیتی شرط نیست، بلکه نتیجه یک توافق مسالمتآمیز مبتنی بر از بین بردن ریشههای درگیری در اوکراین است که به نوبه خود امنیت کشور ما را تضمین خواهد کرد».