دیدار رهبر کره شمالی با خانوادههای سربازان کشتهشده در جنگ روسیه و اوکراین
رهبر کره شمالی با خانوادههای سربازان کشتهشده در جنگ روسیه و اوکراین دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رهبر کره شمالی با خانوادههای سربازان کشتهشده در جنگ روسیه و اوکراین دیدار و وعده ساخت یادبود و حمایت از فرزندان آنان را داد.
رسانه دولتی کرهشمالی امروز -شنبه- گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کرهشمالی با خانوادههای سربازانی دیدار کرد که در جریان جنگ اوکراین، در طرف روسیه جنگیده و کشته شدند و از بابت «رنج طاقتفرسای» آنان تسلیت گفت.
پیونگیانگ تعداد سربازان کشتهشده در جنگ اوکراین را تأیید نکرده، اما سئول شمار آنها را حدود ۶۰۰ نفر برآورد کرده است و گفته میشود هزاران نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.