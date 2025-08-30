خبرگزاری کار ایران
رهبر کره شمالی با خانواده‌های سربازان کشته‌شده در جنگ روسیه و اوکراین دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رهبر کره شمالی  با خانواده‌های سربازان کشته‌شده در جنگ روسیه و اوکراین دیدار و وعده ساخت یادبود و حمایت از فرزندان آنان را داد.

رسانه‌ دولتی کره‌شمالی امروز -شنبه-  گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره‌شمالی با خانواده‌های سربازانی دیدار کرد که در جریان جنگ اوکراین، در طرف روسیه جنگیده و کشته شدند و از بابت «رنج طاقت‌فرسای» آنان تسلیت گفت.

پیونگ‌یانگ تعداد سربازان کشته‌شده در جنگ اوکراین را تأیید نکرده، اما سئول شمار آن‌ها را حدود ۶۰۰ نفر برآورد کرده است و گفته می‌شود هزاران نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

