به گزارش ایلنا به نقل از راشا تدی، وزارت خارجه روسیه تصمیم تروئیکای اروپایی برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کرد و بر لزوم از سرگیری گفت‌وگوی سازنده بین طرفین برای جلوگیری از بحران جدید بر سر برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد.

این وزارتخانه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیچ مبنای قانونی برای تروئیکای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران وجود ندارد.»

در این بیانیه آمده است: «ما از ‌تروئیکای اروپایی‌ می‌خواهیم که تصمیمات خود را قبل از اینکه منجر به عواقب جبران‌ناپذیری شود، بررسی کند.»

این بیانیه افزود که مسکو متقاعد شده است که رویکرد «تروئیکای اروپایی» در مقابله با تهران آینده‌ای ندارد.

