چین:
بازگرداندن تحریمها علیه ایران در شورای امنیت اقدامی غیر سازنده است
به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، وزارت خارجه چین تاکید کرد این کشور از صلح و مذاکره برای بازگرداندن پرونده هستهای ایران به مسیر درست خود حمایت میکند.
وزارت خارجه چین اعلام کرد: «پرونده هستهای ایران در مرحله حساسی به سر میبرد و باید مذاکرات از سر گرفته شود. ما از صلح و مذاکره برای بازگرداندن پرونده هستهای ایران به مسیر درست خود حمایت میکنیم.»
این وزارتخانه تاکید کرد: «بازگرداندن تحریمها علیه ایران در شورای امنیت اقدامی غیر سازنده است.»