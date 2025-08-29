خبرگزاری کار ایران
بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت اقدامی غیر سازنده است

وزارت خارجه چین تاکید کرد این کشور از صلح و مذاکره برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به مسیر درست خود حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، وزارت خارجه چین تاکید کرد این کشور از صلح و مذاکره برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به مسیر درست خود حمایت می‌کند.

‌ وزارت خارجه چین اعلام کرد: «پرونده هسته‌ای ایران در مرحله حساسی به سر می‌برد و باید مذاکرات از سر گرفته شود. ما از صلح و مذاکره برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به مسیر درست خود حمایت می‌کنیم.»

‌این وزارتخانه تاکید کرد: «بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت اقدامی غیر سازنده است.»


 

