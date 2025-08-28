خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه آلمان:

فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند آغاز مرحله جدیدی در مذاکرات دیپلماتیک باشد

فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند آغاز مرحله جدیدی در مذاکرات دیپلماتیک باشد
کد خبر : 1679361
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آلمان امروز -پنجشنبه- با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت که این مسأله به معنای پایان دیپلماسی نیست.

به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان امروز -پنجشنبه- با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت که این مسأله به معنای پایان دیپلماسی نیست.

وی افزود که اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌تواند آغاز مرحله جدیدی در مذاکرات دیپلماتیک باشد.

وزیر خارجه آلمان بدون اشاره به بدعهدی‌های طرف غربی، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعهد آشکار به مذاکرات مستقیم با آمریکا شد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش