وزیر خارجه آلمان:
فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند آغاز مرحله جدیدی در مذاکرات دیپلماتیک باشد
به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان امروز -پنجشنبه- با اشاره به آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت که این مسأله به معنای پایان دیپلماسی نیست.
وی افزود که اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران میتواند آغاز مرحله جدیدی در مذاکرات دیپلماتیک باشد.
وزیر خارجه آلمان بدون اشاره به بدعهدیهای طرف غربی، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تعهد آشکار به مذاکرات مستقیم با آمریکا شد.