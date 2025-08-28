به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست‌وزیر بریتانیا ، روسیه را به تضعیف تلاش‌ها برای صلح در اوکراین متهم کرد.

«کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، پس از حمله موشکی مرگبار شامگاه گذشته -‌چهارشنبه- به کی‌یف، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، را به «خراب کردن امیدها برای صلح» در اوکراین متهم کرد.

استارمر با تأکید بر اینکه این حملات که به گفته مقامات اوکراینی حداقل ۱۴ کشته برجای گذاشته، به ساختمان شورای بریتانیا در پایتخت نیز «خسارت» وارد کرده است، گفت: «پوتین در حال کشتن کودکان و غیرنظامیان و از بین بردن امیدها برای صلح است. این حمام خون باید متوقف شود.»

