آسیب به مقر اتحادیه اروپا در حمله پهپادی به کی‌یف
کمسیون اروپا از آسیب به مقر اتحادیه اروپا در پی حمله پهپادی روسیه به اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که در پی حمله پهپادی روسیه به «کی‌یف» نقر این اتحادیه در پایتخت اوکراین آسیب دید.

کمیسیون اتحادیه اروپا امروز-پنجشنبه- اعلام کرد که حمله پهپادی و موشکی شبانه روسیه به پایتخت اوکراین به ساختمان هیئت اتحادیه اروپا در این شهر آسیب رسانده است.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در پلتفرم ایکس نوشت: «کارکنان هیئت در امان هستند».

وی همچنین در پیام خود  از روسیه خواست تا حملات بی‌رحمانه خود به زیرساخت‌های غیرنظامی را متوقف کند و به مذاکرات برای صلح عادلانه و پایدار بپیوندد.

بر اساس اعلام مقامات اوکراینی، حمله روسیه منجر به کشته شدن ۱۰ نفر در سایر نقاط شهر، زخمی شدن ۳۸ نفر و آسیب دیدن ساختمان‌ها در هفت منطقه شد.

 

